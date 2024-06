"Gran Galà di Danza" alle Muse. Dodici fuoriclasse salgono sul palco

Non prendete impegni per domenica 7 luglio. Al Teatro delle Muse di Ancona (ore 21.30) si rinnoverà la magia del ‘Gran Galà di Danza’, l’iniziativa della Fondazione regionale Arte nella Danza che da anni regala emozioni a fior di pelle. Merito di grandissimi ballerini e ballerine diventati in certi casi veri beniamini del pubblico. Quest’anno saranno dodici. Tra di loro spiccano Ovidiu Matei Iancu e Ada Gonzalez, primo ballerini del Teatro dell’Opera di Bucarest (è già grande l’attesa per i loro meravigliosi passi a due); Cristian Marian Susu, dal 2019 nel Balletto nazionale dell’Opera di Bucarest, oggi solista, e l’anconetana Maria Sole Bartolini, uscita dalla scuola della Fondazione di Eugenia Morosanu, oggi ballerina dell’Opera Nazionale di Bucarest; Maria Baranova, ‘star’ del Bavaria State Ballet di Monaco.

Preziosa l’esibizione del cinese Jinhao Zhang, primo ballerino del Bayerische Staatsoper, che con Maria Baranova proporrà un passo a due tratto da ‘Le Parc’ di Angelin Preljocaj, l’enfant prodige della coreografia francese. E ancora, Erica Pinzano, solista del Teatro dell’Opera di Lubiana, la georgiana Ekaterine Surmava, prima ballerina del Dortmund Ballet, Kleber Rebello, brasiliano, solista del Ballet National du Capitole, ex primo ballerino del Miami City Ballet, Philip Fedulov, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Riga. Non mancheranno il VisBallet, corpo di ballo della Fondazione regionale Arte nella Danza, e la coppia Debora Barontini ed Eleonora Brasili.

Oltre al ‘Gran Galà’ c’è l’Art of Dance Competition, che si svolgerà per l’intera giornata di sabato alle Muse. E’ un concorso internazionale che vedrà competere ballerini da tutte le Marche (e da Austria e Giappone), ma è anche una ricerca dei talenti di domani da parte di una qualificatissima giuria. In palio ci sono borse di studio ed eventuali contratti di lavoro. C’è poi l’International Dance Summit (1-6 luglio), intensa settimana di stage grazie alla quale gli allievi avranno docenti di livello assoluto. Tutte le iniziative hanno come infaticabile ‘anima’ Eugenia Morosanu, per la quale ‘Ancona deve diventare un luogo dove si formano i nuovi talenti della danza’. Al suo fianco, il vicesindaco Giovanni Zinni e gli assessori Anna Maria Bertini, Manuela Caucci, Antonella Andreoli e Marco Battino, che sottolineano il valore culturale, sociale e formativo della danza.

