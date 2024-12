Guadagni facili: truffa per oltre tremila euro

Pregusta lauti guadagni con recensioni di attività commerciali ma perde 3.440 euro. La polizia avvia le indagini e arriva a un 47enne sardo poi denunciato per truffa. Vittima un 56enne jesino attratto dall’offerta di facili guadagni on line da parte di un uomo che lo ha contattato tramite WhatsApp. Gli ha chiesto un versamento di 100 euro e poco dopo la vittima si è vista riaccreditare 130 euro. Un modo per carpirne la fiducia e convincerlo a effettuare altri bonifici, per una perdita di 3.440 euro. La polizia è risalita all’intestatario del conto di una banca on line: il 47enne sardo, denunciandolo. Ma non è tutto: i poliziotti hanno anche rintracciato un 45enne italiano residente in provincia di Ancona che ha causato un incidente con ferito ma dopo essere sceso per vedere i danni è scappato. Dovrà rispondere di lesioni personali colpose. Il tamponamento ai danni di uno jesino di 53 anni è avvenuto il 29 ottobre lungo via Ancona. Il 45enne, di origini pugliesi, è sceso dall’auto solo per pochi istanti, per poi scappare senza fornire dati. La vittima ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni. La vettura che ha tamponato era di un’agenzia di Roma che l’aveva data a noleggio a un’autocarrozzeria. I poliziotti mostrato alla vittima la foto del presunto conducente che è stato riconosciuto, rintracciato e denunciato a piede libero.