Guerini duro: "La società mi ha dato garanzie per il futuro, altrimenti saluto"

"Abbiamo fatto un pessimo primo tempo, uno dei peggiori di questo campionato, lo abbiamo riconosciuto tutti": non usa tanti giri di parole Massimo Gadda per commentare questa dolorosa sconfitta: "Nella ripresa abbiamo cercato di spingere, ma non è bastato. Mi dispiace, perché è una sconfitta senza scusanti, oggi abbiamo avuto poca convinzione e personalità. Loro erano molto più motivati di noi, in questo campionato bisogna stare molto svegli, perché torneo è molto insidioso. A livello di motivazioni siamo stati inferiori, non abbiamo vinto nessun contrasto. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto una grossa occasione con Belcastro. Se vogliamo continuare a far bene non possiamo permetterci di sbagliare. Se vogliamo parlare di playoff, dobbiamo svegliarci".

Gadda cerca quindi di tenere alto il livello di concentrazione: "Dobbiamo stare sempre con le antenne dritte, non credo che qualcuno si senta appagato, i ragazzi sono tutti motivati, vogliamo finire bene questo torneo".

Si va ora a Recanati, contro una formazione reduce da un pesante ko a Fossombrone: "Dobbiamo cancellare questa brutta sconfitta e lavorare duramente. A Recanati sarà durissima, ma noi dobbiamo ragionare una partita alla volta: siamo andati troppo in là con i discorsi, invece non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Oggi siamo mancati in personalità, dovremo lavorare soprattutto su quell’aspetto. Peggiori in campo? Sarebbe inutili fare nomi di giocatori oggi, visto che hanno giocato tutti al di sotto delle loro aspettative".

Tocca poi a Vincenzo Guerini, supervisore dell’area tecnica, che prende subito il toro per le corna: "Quattro partite fa ho parlato alla squadra, dicendo che non avremmo dovuto guardare alla vetta della classifica, ma piuttosto alle prestazioni dei giocatori, in modo da poter programmare la prossima stagione. Purtroppo da quel momento in poi ci sono state solo risposte negative: due pareggi rubati a Sora e Civitanova e due sconfitte contro due formazioni di bassa classifica. Se oggi (ieri, ndr) il primo tempo fosse finito 0-3 non avrebbero rubato nulla. Io ho già le idee chiare su chi deve rimanere e chi no: ma la mia voce ha un peso specifico. La società mi ha garantito che l’anno prossimo costruiremo una squadra competitiva: se così non dovesse essere, Vincenzo Guerini toglierà il disturbo. Qualcuno forse si sente appagato? Non conosco questa parola: mancano ancora tante partite alla fine del campionato, quindi non credo a questo discorso".

