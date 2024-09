Guizzo del Tolentino. Montecchio al tappeto

montecchio gallo

0

tolentino

1

K-SPORT GALLO (4-3-3): Cerretani; Pizzagalli, Baruffi, Carta, Nastase; Notariale, Peroni, Sakaj (38’ st Barattini); Perri, Magnanelli, Di Pollina (11’ st Fiorani). All. Magi.

TOLENTINO (4-2-3-1): Bucosse; Barilaro, Mariani (40’ st Manna), Strano, Badiali; Tomassetti, Pesaresi (28’ st Di Biagio); Tortelli, Moscati, Tizi (28’ st Salvucci); Lovotti. All. Passarini.

Arbitro: Gasparoni di Jesi. Rete: 7’ pt Moscati. Note: Spettatori 500; ammoniti: Barattini, Pesaresi, Tortelli, Moscati, Lovotti e Salvucci; angoli: 6-4; recupero: 2’+5’

Partita di spicco allo Spadoni tra Montecchio Gallo e Tolentino con gli ospiti che incassano tre punti d’oro. Locali che dopo la vittoria con l’Alma Fano, in quel di Fermignano, al termine di una settimana difficile si trovano il Tolentino mentre domenica sono attesi dalla delicata trasferta di Urbania. Il tutto intervallato dal ritorno di Coppa a Urbino, con numerosi defezioni. Cremisi in formazione tipo per riscattare la beffarda sconfitta casalinga con il Montefano. Partita sbloccata subito al 7’: Moscati su suggerimento di Pesaresi trafigge Cerretani con un forte tiro sotto la traversa. Montecchio Gallo che prova a reagire ma fa fatica a creare trame di gioco convincenti. Anzi nella fase centrale del primo tempo sono proprio i cremisi a cercare il raddoppio soprattutto ancora con Moscati che di testa impegna severamente l’attento Cerretani. Al 42’ clamorosa occasione da gol per i locali con Perri imbeccato da Di Pollina che solo nell’area piccola di fa ipnotizzare da Bucosse. Nella ripresa i padroni di casa dopo aver rischiato su una conclusione dell’ottimo Pesaresi si fanno più intraprendenti. Ma il Tolentino è sempre pronto ad impensierire i ragazzi di mister Magi con ficcanti contropiedi con Cerretani che salva il risultato in due occasioni. Finisce con il Tolentino che si difende senza sbavature mentre il Montecchio Gallo si deve arrendere ad un buon avversario.

d. r.