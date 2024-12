I bancarellari di domenica tornano in corso Mazzini

La querelle tra ambulanti e amministrazione comunale sull’opportunità di tenere aperte le attività nelle domeniche del periodo natalizio, viene risolta in sordina. La direzione commercio, infatti, ha concesso l’opportunità ai bancarellari di operare nelle domeniche di dicembre, riportandoli nel luogo di origine, ossia il tratto di corso Mazzini dall’angolo con via Marsala fino a piazza Roma. La procedura è diventava attiva per la prima volta domenica 8 dicembre, ma allo stato dei fatti soltanto la metà circa ha effettivamente aperto. La stessa direzione comunale lo ha appurato attraverso un controllo da cui è emerso che domenica scorsa molti degli ambulanti concessionari alla fine non hanno aperto, praticamente quasi nessuno nel pomeriggio. È pur vero, tuttavia, che i bancarellari da quasi un anno stanno operando su corso Garibaldi dopo l’inizio dei lavori Pnrr al mercato delle Erbe che ha di fatto chiuso quel tratto del corso ‘vecchio’. Senza alcuna informazione sull’opportunità di stare aperti di domenica, ma in corso Mazzini, ecco perché molti non hanno aperto. Domenica prossima sarà l’ultima di questo esperimento in vista del Natale, visto che poi, dalla seconda settimana di gennaio, la posizione delle 22 bancarelle sarà di nuovo modificata: una parte tornerà nel tratto di corso Mazzini dall’uscita del mercato a piazza Roma, altre si posizioneranno in piazza Roma sui due lati di corso Garibaldi e altre ancora (4+4 bancarelle), infine, troveranno posto negli spazi liberi della piazza.