I campioni dello sport emblema della città

Grande partecipazione venerdì sera al Teatro Gentile, in occasione della cerimonia di premiazione degli sportivi e delle squadre che nel 2023-2024 hanno portato in alto il nome della città in Italia e nel mondo. Nel teatro gremito, la comunità fabrianese si è ritrovata per festeggiare coloro che, attraverso lo sport, esprimono la forza di un territorio che ottiene risultati straordinari e non si arrende mai.

Il sindaco Daniela Ghergo ha richiamato l’importanza di questa iniziativa: "Non è solo una serata di festa per i successi sportivi. Questa è una serata in cui Fabriano si riscopre una città che condivide un’anima forte, capace di riconoscersi nei valori più autentici dello sport, come la determinazione, la solidarietà e lo spirito di squadra". Le parole del sindaco hanno sottolineato come, in un periodo complesso, Fabriano sia chiamata a stringersi intorno alle sue risorse migliori: i suoi cittadini e i suoi giovani, che nello sport trovano una via per esprimere i propri sogni e dare luce a una speranza comune. Un momento di grande significato è stato dedicato ai cinque atleti. Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, Giorgio Farroni, Christian Scasselati e Daniel Gerini, che hanno raggiunto successi storici, portando il nome di Fabriano agli eventi più prestigiosi, come le recenti Olimpiadi, le Paralimpiadi e i Campionati del mondo di specialità. L’evento ha confermato Fabriano come una delle realtà più vincenti e significative in ambito sportivo. La città ha poi reso omaggio a 120 tra atleti e società che ogni giorno lavorano per rendere possibili quei sogni sportivi che si sono trasformati in realtà.