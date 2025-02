"I controlli in zona sono fondamentali"

"Qui c’è il problema della convivenza tra i parcheggi dei residenti e chi viene da altri posti. Anch’io risiedo in zona, il parcheggio di chi viene qui è anche un limite per chi ci vive, ma essendo una zona commerciale deve avere un flusso gestibile, da parte di tutti. C’è solo il parcheggio Umberto I, che è poco evidenziato, e invece dovrebbe essere incentivato, specie per chi viene da fuori e neanche lo conosce, che invece deve poterlo vedere, parcheggiare e fare un giro per i negozi. Quanto ai controlli, qui ci sono spesso persone che girano e che vanno controllate, perché ce ne sono anche di poco raccomandabili. Per fortuna noi comunichiamo e cerchiamo di tenere sotto controllo quello che avviene".