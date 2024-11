I "grandi" celebrano la Bonomelli, il soprano che amava Falconara

Falconara ricorda il soprano Ornella Bonomelli, scomparsa a seguito di una grave malattia il 12 dicembre del 2023. In sua memoria si terrà un concerto lirico presso la sala del Centro Pergoli di Piazza Mazzini: l’evento è programmato per venerdì 22 novembre alle 21.15.

Ornella Bonomelli è stata un riferimento per le attività musicali e culturali della città di Falconara, oltre che professionista affermata nel settore del bel canto. Ha collaborato con successo con i maggiori registi del panorama internazionale e direttori d’orchestra del calibro di Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Oren. A Falconara ha portato la sua esperienza e la sua passione organizzando per 27 anni l’evento ‘Falconara all’Opera’, che è stata trampolino di lancio per cantanti che ora calcano la scena dei più importanti teatri nazionali ed internazionali.

Per ricordarla, il 22 novembre, si esibiranno cantanti celebri che hanno condiviso con la Bonomelli le scene dei più importanti teatri lirici, ma anche una profonda e decennale amicizia: il soprano toscano Paola Cigna, più volte interprete al Teatro La Scala di Milano, il mezzosoprano Monica Minarelli, lanciata dal Concorso Pavarotti di Philadelphia nel 1993, e il baritono Marzio Giossi, bergamasco, impareggiabile interprete verdiano.

La serata è organizzata dall’associazione ‘Arte Musica’ in collaborazione con la compagnia teatrale ‘Sorrisi & Musica’, e il Coro ‘Esprit Musical’ di cui la Bonomelli è stata fondatrice nel 2006, diretto dai Maestri Claudio Frittelli e Angela De Pace. L’evento è patrocinato dal Comune di Falconara.

L’ingresso della serata è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto all’associazione Ail sezione di Ancona-Macerata.

"Questo concerto ha una doppia valenza per Falconara – dice il sindaco Stefania Signorini – perché oltre a diffondere la cultura della musica lirica, obiettivo che per Ornella Bonomelli era una missione, rende omaggio a un’artista falconarese che ha donato tanto alla città, in termini di talento, impegno, generosità. Ho sempre apprezzato Ornella Bonomelli per la sua preparazione culturale e per la grande passione per la lirica. Condividevamo anche la volontà di coinvolgere i giovani, perché la cultura va costruita partendo proprio dalle nuove generazioni".