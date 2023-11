"I lupi hanno attaccato un ragazzo con il cane"

"Sono le 22.15 e due lupi stanno girando indisturbati per via Aldo Moro a Osimo. Hanno cercato di attaccare un ragazzo che portava a passeggio il cane. Per fortuna una macchina li ha spaventati suonando il clacson. Non dite che questo non sta diventando un grosso problema, prima che succeda qualcosa di grave bisogna intervenire". L’appello è arrivato prima sui social da un’osimana ma in tempo reale per mettere in guardia quante più persone possibili si trovassero in zona l’altra sera. Il giovane in giro con il suo animale se l’è vista brutta. I lupi non avevano fare minaccioso ma si sono avvicinati molto all’uomo proprio per la presenza del cane. Folto il dibattito innescato sui pro e contro della sua presenza. Il lupo è presente sul territorio della Valmusone e del Conero. Gli avvistamenti sono quasi giornalieri e a ridosso delle case, anche nelle zone centrali. Per questo è importante conoscere come comportarsi. Se ne è parlato a lungo durante due incontri organizzati nelle ultime settimane da "Popoli e lupi" al teatro Cortesi di Sirolo e nella sala consiliare di Castelfidardo. È già iniziata un’attività di monitoraggio che consentirà di conoscere al meglio gli spostamenti del branco presente ed entro pochi mesi dovrebbe dare i primi risultati, come comunicato dal sindaco fidardense Roberto Ascani.