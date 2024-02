I ragazzi del biscottificio Frolla al campo per la sfida tra Unione Samb e Rugby Jesi

Giornata all’insegna dello sport e della solidarietà domani per la Coppa Marche tra l’Unione Rugby Samb e la Rugby Jesi, partita valida per la 13esima giornata di Serie B. Un trofeo creato dall’amicizia e dalla passione che lega entrambi i club e i loro presidenti Edoardo Spinozzi e Luca Faccenda per rendere ancora più speciale questa festa sportiva. Evento che, a partire da questa edizione e per volere di entrambe le dirigenze, avrà anche una forte connotazione sociale ed aggregativa grazie alla presenza degli amici di Frolla microbiscottificio, cooperativa sociale di Osimo che va oltre la semplice produzione di biscotti, offrendo a ragazze e ragazzi con disabilità un percorso di inserimento lavorativo e un’opportunità di crescita unica sia professionale che umana. Un modello virtuoso di altissimo valore civico, tanto da essere premiato nel 2021 a Bruxelles con il prestigioso "Premio Cittadino europeo". Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare i giovani di Frolla presso i loro stand ed acquistarne i prodotti.