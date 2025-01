I "temerari" di San Silvestro non rinunciano al bagno in mare

Tradizione rispettata per i temerari del tuffo di fine anno nelle acque di Portonovo, un modo simpatico per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. Sfidando il clima rigido, ma sfruttando una splendida giornata di sole, quella di martedì 31 dicembre, i partecipanti – una trentina in tutto – si sono immersi nelle acque antistanti il molo per il celebre bagno in costume di San Silvestro. Dai più grandi ai più piccoli, anche alcuni bambini, in tanti non sono voluti mancare a questo appuntamento ormai giunto alla quindicesima edizione. Attorniati da persone vestite con giacche, sciarpe e cappelli, pronte ad immortalare il momento con fotografie e video, alle 12.30 è scattata la rapida immersione. Poi il brindisi benaugurante, un assaggio di dolci tipici delle festività natalizie, come il panettone, e gli auguri di rito. E in vista della nottata di lunghi festeggiamenti, i bagnanti dicembrini si sono salutati e dati appuntamento al prossimo anno per un evento che fa parte della storia della città. Certo è che molti, a giudicare dalle reazioni appena toccata l’acqua gelida, aspetteranno con ancora più impazienza l’estate.