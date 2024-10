Il Castelfidardo va a caccia della continuità

Chissà che Castelfidardo non abbia ingranato davvero la marcia giusta? I fidardensi sono reduci da due risultati utili di fila: una vittoria e un pareggio e dopodomani sono attesi da un esame importante visto che al Mancini salirà una Sambenedettese che sente il profumo della vetta, distante per i rossoblu solo un punto e occupata dal Chieti. Tredicesimo invece il Castelfidardo in una zona rossa dove sgomitano, dalla sest’ultima all’ultima posizione, ben sei squadre divise da soli due punti. Segno dell’equilibrio che c’è già in un torneo dove ogni minimo errore si paga caro. Lo va ripetendo da settimane mister Marco Giuliodori che contro la Samb dovrebbe avere tutti a disposizione.

"Dobbiamo capire che in questa categoria devi sbagliare il meno possibile, ma penso che l’abbiamo capito - riflette l’allenatore dei fidardensi -. L’attenzione deve essere sempre alta. Inizialmente abbiamo un po’ patito il salto di categoria, ma non siamo stati neanche fortunati a incontrare subito la Vigor Senigallia che ha una rosa forte e competitiva. Poi ci sono state un paio di partite dove abbiamo peccato un po’ di ingenuità come a Isernia e a Chieti. La squadra avrebbe meritato un po’ di più, ma abbiamo commesso errori di inesperienza".

Che non si dovranno ripetere domenica quando il Castelfidardo dovrà affrontare una big del torneo. "Ci aspetta una partita contro una corazzata. Come ogni domenica dovremo disputare sempre una delle migliori partite per portare a casa il risultato".

Gli Ultras Castelfidardo con un post sui social hanno voluto fare chiarezza sulla trasferta di domenica a Sora quando hanno abbandonato a inizio secondo tempo il settore ospiti. "Dopo circa trenta minuti dall’inizio della partita si è avvicinato a noi un componente delle forze dell’ordine invitandoci a richiudere la bandiera e la pezza riportanti la scritta Diffidati. Ne è nata una discussione (alla quale si sono aggiunti anche dirigenti della Digos) che è andata avanti fino a fine primo tempo. Conoscendo casi analoghi accaduti sempre nell’impianto sportivo di Sora, abbiamo prontamente deciso di abbandonare lo stadio a inizio secondo tempo, non accettando nessun tipo di compromesso. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi del Sora che all’uscita dello stadio ci hanno omaggiato con un forte applauso. A loro va la nostra più sincera vicinanza per la forte repressione che stanno subendo! Ultras Liberi".

Attiva la prevendita per il match contro la Samb. Il biglietto si potrà acquistare allo stadio Mancini di Castelfidardo fino a domani, dalle ore 16.30 alle 19. Al Bar Tiffany invece negli orari di apertura dell’esercizio commerciale. Prezzo unico 15 euro (gli abbonamenti saranno validi). A disposizione della tifoseria ospite ci saranno 250 biglietti solo in prevendita.