Il Castello si spegne. E il Chieti lo punisce

1

CASTELFIDARDO

0

(4-3-3): Mercorelli 6.5, Cordova 6 (26’ st Casciano 6), Forgione 6.5 (35’ st Donsah 6), Di Paolantonio 6.5 (19’ st Balic 6/ 43’ st Della Quercia SV), Fall, Schiavino 6.5, Ceccarelli 6.5 (19’ st Gibilterra 7), Oddo 6, Tourè 7.5, Caiazza 6, Guerriero 6.5. A disp.: Servalli, Sini, Di Matteo, Didio. All.: Ignoffo 6.5

CASTELFIDARDO (4-4-2): Elezaj 6.5, Morganti 6 (32’ st Bucari 6), Fabbri 6.5, Gambini 5.5, Imbriola 6, Boccaccini 6.5, Constanzi 6 (40’ st Ausili sv), Miotto 5.5 (21’ st Guella 6), Nanapere 5.5, Baldini 6 (36’ st Barconi sv), Caprari 6 (24’ st Cotugno 6). A disp.: Osama, Garbattini, Castorina, Fossi. All.: Giuliodori 6

Arbitro: Tagliaferro di Lovere 6.

Rete: 38’ st Gibilterra.

Note – Recupero 1’ pt, 5’ st. Calci d’angolo 4-5 per il Castelfidardo. Ammoniti: Morganti, Miotto (Ca).

Arriva un’altra sconfitta per il Castelfidardo che è costretto ad arrendersi per 1-0 allo stadio “Angelini” nei minuti finali. A festeggiare sono i padroni di casa del Chieti che si impongono con il minimo scarto nei confronti della formazione di Giuliodori, beffata quando il pari sembrava ormai alla portata.

La cronaca. Sin dall’inizio la gara procede a singhiozzo, complice le tante interruzioni di gioco per i numerosi falli fischiati. La prima chance degna di nota è di marca locale: errore difensivo ospite, Fall serve Forgione che a botta sicura calcia di potenza sul portiere avversario e viene murato. La reazione del Castelfidardo arriva al 25’ con Imbrola che impegna Mercorelli che si salva in angolo. L’occasione creata dà coraggio ai marchigiani che alzano il proprio baricentro e prendono possesso delle operazioni di gioco: agli ospiti, però, manca il passaggio finale per riuscire a trovare l’occasione giusta per sbloccare la gara.

Nella ripresa è il Chieti a partire con le marce alte: Tourè vola sulla fascia e supera due avversari per poi servire Forgione, con quest’ultimo prontamente anticipato prima di concludere a rete. Il Castelfidardo sembra perdere energia e concede sempre più campo ai neroverdi che tornano a credere nel successo. Le girandole di cambi portano forze fresche su entrambi i lati, ma è sempre il Chieti a fare la partita. Gli ospiti stringono i denti e con orgoglio resistono, ma 5’ dalla fine ecco la giocata che decide la gara: Tourè semina il panico tra le maglie difensive avversarie e serve l’assist a Gibilterra che a porta vuota non deve fare altro che spingere il pallone in porta per l’1-0 definitivo. Non basta la reazione del Castelfidardo che dopo 5’ di recupero alza bandiera bianca.