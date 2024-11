Il Corinaldo cala il tris: "Stiamo crescendo"

Turno di riposo in serie A2 per l’Audax di mister Petrolati che, dopo quasi un mese dall’inizio del campionato, una vittoria e due sconfitte, ne approfitta per fare il punto della situazione: "Stiamo dimostrando di potercela giocare con tutti, anche se serve maggiore concentrazione e intensità, e dobbiamo commettere meno errori, il livello del campionato è davvero alto". Sabato l’Audax ritorna in campo e lo fa in casa dei Grifoni Spello. Classifica: Roma, Prato, Lucrezia 9, Imolese 7, Russi, Grifoni 6, Rieti 4, Audax, Grosseto, Pontedera 3, Potenza Picena 0.

Il Corinaldo in serie B centra la terza vittoria di fila, questa volta con il Real Dem (2-0). Una gara vinta grazie alle reti di Filippo Bronzini (capocannoniere del girone con sei reti) e del portiere Christian Perlini, tre gol in quattro partite. "Dopo il brutto debutto, ci siamo ritrovati con il duro lavoro settimanale, e lì si è capito che potevamo fare molto meglio di Fano - dice Bronzini-. Stiamo costruendo la nostra forza passo dopo passo, penso i risultati ne siano la dimostrazione". Dopo la bella vittoria su Jesi, il Cus Ancona sprofonda a Faenza (8-1). "Veniamo da un periodo in cui purtroppo siamo falcidiati dagli infortuni, ma questa non deve essere un’attenuante – sottolinea il ds cussino, Giacomo Giambartolomei -. Abbiamo preso cinque gol nei primi sei minuti di gioco, quindi non siamo assolutamente entrati in campo. Una sconfitta del genere non me l’aspettavo, perché credevo avessimo svoltato a livello di mentalità, invece ancora siamo indietro, quindi umiltà e tanto lavoro per riuscire a venire fuori da questo periodo".

Al Pala Triccoli di Jesi sorridono a metà i padroni di casa, 5-5 con l’Alumia Montegranaro. "Quando la gara era 4-2 per noi con l’inerzia dalla nostra parte, abbiamo sbagliato a gestire il risultato e, invece di chiudere siamo andati a prendere due gol in ripartenza – l’amarezza nelle parole del nuovo acquisto jesino, Luca Carnevali -. Onore a loro che ci hanno creduto fino alla fine, hanno segnato a 34 secondi dal termine con il portiere di movimento. Per noi sono più due punti persi che uno guadagnato, una squadra con esperienza come la nostra non può buttare via una partita così".

Classifica: Chieti 10, Eta Beta Fano, Corinaldo 9, Recanati, Faenza 6, Jesi 5, Montegranaro 4, Cus Ancona 3, Cus Macerata 2, Teramo, Real Dem 1.

Ancora una sconfitta (la prima in casa) in serie B femminile per l’Atletico Chiaravalle. Con la prima della classe, la squadra veneta Futsal Hurricane, termina 1-2 . Classifica: Futsal Hurricane 9, Virtus Roma 6, Pisa, Scandicci, Infinity Academy 4, Atletico Chiaravalle, Grisignano 3, Terni 1, Boca 0.

Alice Mazzarini