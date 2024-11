Il cuore della scuola "Soprani". Raccolti mille euro per Valencia

E’ grande il cuore dei piccoli alunni e delle loro famiglie dell’istituto comprensivo "Soprani" di Castelfidardo. Le immagini e le notizie trasmesse dai media in queste settimane non li hanno lasciati indifferenti e così hanno deciso di aiutare, seppur con poco, una scuola "gemella" a Valencia, in Spagna, flagellata dal maltempo. "Ringraziamo le famiglie e il personale dell’istituto per la grande solidarietà mostrata verso l’Escola Pia di Algemesi, colpita duramente dall’alluvione e da numerose inondazioni nel corso delle scorse settimane – dicono dalla scuola -. Grazie al nostro contributo, abbiamo raccolto e donato mille e 246,95 a quella scuola che per noi è molto di più di un partner Erasmus ma una realtà alla quale siamo profondamente legati e che stimiamo molto".

Il plauso è arrivato da tutta la città. "Auguriamo agli studenti spagnoli, alle famiglie, ai nostri colleghi e a tutta la comunità valenciana di tornare presto alla normalità e noi, come sempre. Vi aspettiamo a braccia aperte".