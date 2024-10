Il direttore generale Gozzini esulta: "C’è un trend in costante crescita"

"Adesso la conferma del nostro buon operato è assoluta. Siamo davvero felici per questo riconoscimento". Armando Gozzini, direttore generale dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, è appena uscito dalla sala del Cnel a Roma dove si è svolta la cerimonia ufficiale che ha visto Agenas confermare Torrette come miglior struttura ospedaliera pubblica italiana: "Una conferma rafforzata dai dati generali che confermano un trend in netta e costante crescita della nostra azienda ospedaliera – aggiunge Gozzini – Le parole di commento al riconoscimento ci hanno lusingato e soprattutto detto a chiare lettere che la strada è quella giusta. La classifica riguarda l’anno 2023, ma ci sono anticipazioni molto confortanti anche per quanto riguarda il trend dell’anno in corso. L’anno prossimo ci ritroveremo qui e tutto sembra confermare gli ottimi risultati anche per il 2024".

Il direttore generale di Torrette, esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ha aggiunto dell’altro, partendo dal riconoscimento per il lavoro fatto a chi dentro l’ospedale ci lavora: "Un sincero ringraziamento va a tutto il personale, il cui impegno costante negli ultimi tre anni si è rivelato cruciale per offrire cure di alta qualità, non solo ai cittadini marchigiani, ma anche a quelli provenienti da altre regioni. Ripeto, i dati preliminari per il 2024 confermano un trend molto positivo, offrendo nuove speranze per ulteriori miglioramenti e riconoscimenti futuri. I due precedenti risultati riguardavano gli anni del Covid e del post-Covid, quello celebrato oggi (ieri, ndr) significa molto perché avalla quanto di buono fatto anche nel primo, vero anno post-emergenziale, e non era così scontato che ciò accadesse. Adesso, smaltita la ‘sbornia’ per il premio, tutti sotto al lavoro per non disperdere l’ottimo patrimonio che in questi anni l’ospedale di Torrette e i suoi presidi sono stati in grado di far crescere e di governare". La conferma alle parole è arrivata dal direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, che su l’AOUM di Ancona ha detto: "L’azienda ospedaliera di Ancona era nei primi posti anche lo scorso anno, ma ha fatto un notevole balzo in avanti e in tutte le 7 aree ha risultati di eccellenza".