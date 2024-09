Il dottor Guidi va in pensione dopo 30 anni di lavoro al Cesano

Il dottor Fabrizio Guidi va in pensione, da trent’anni in servizio nella frazione di Cesano. Sono due gli ambulatori che il medico di base lascia: uno in via Cavour e l’altro in via Prima Strada a Cesano, ormai un punto di riferimento anche per i tanti turisti che in estate vivono la frazione che si sviluppa interamente sul mare. Lunedì, il suo ultimo giorno di lavoro sarà sicuramente un giorno da ricordare per il dottor Guidi che, oltre a raggiungere l’età pensionabile festeggia i 68 anni e i 40 anni di matrimonio con l’amata Donatella. Nella frazione, per due giorni a settimana sarà presente una nuova dottoressa. Il 2024 è un anno in cui la spiaggia di velluto perde i suoi storici medici di base, perché a lasciare l’ambulatorio di via Capanna e di Scapezzano dal 1 novembre 2024 è anche il dottor Fabrizio Volpini. Ex assessore del Comune di Senigallia e consigliere regionale delegato alla Sanità per la Giunta Acquaroli. Ad aprire i pensionamenti di una generazione di medici era stato un anno fa il dottor Maurizio Marchionni. Sarebbero altri tre i pensionamenti previsti per il 2025 di altrettanti medici di base.