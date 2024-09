Il mondo sindacale in lutto: è morto a 71 anni Renzo Nicolini

Comunità in lutto per la morte a 71 anni di Renzo Nicolini uno dei protagonisti della storia sindacale del territorio, della provincia e regione negli ultimi cinquanta anni. "Non eravamo preparati – spiegano dalla Camera del Lavoro di Fabriano - a questa dura notizia, tu ancora giovane, pieno di voglia di vivere con i tuoi affetti e la tua grande famiglia sindacale. Lasci un vuoto che difficilmente potremo colmare. Ti ricordiamo per tutte di lotta passate insieme". Domani alle 16,30 l’ultimo saluto alla chiesa di San Giustino a Collamato.