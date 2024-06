Il Montenegro ora è più vicino. Nuova linea per Bar dal 9 luglio con una flotta di Adria Ferries

Ancona e il Montenegro tornano a unirsi via mare grazie ad Adria Ferries. Dal 9 luglio prende il via la linea Ancona-Bar, il porto montenegrino in passato toccato da un collegamento dal capoluogo delle Marche. Nelle scorse settimane il Carlino aveva anticipato le trattative intrattenute da Adria Ferries, la compagnia di navigazione made in Ancona guidata da Alberto Rossi, e le autorità montenegrine. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera e adesso c’è l’ufficialità di un nuovo traffico che parte nella stagione estiva: "Adria Ferries _ si legge in una nota diffusa dalla compagnia di navigazione dorica _ opererà sulla nuova linea tra Italia e Montenegro, rispondendo al crescente interesse verso lo splendido paese balcanico in pieno sviluppo a livello di ricettività alberghiera e servizi turistici. Il collegamento via traghetto tra Ancona e Bar, e viceversa, sarà garantito con partenze da entrambi i porti su base bisettimanale. L’apertura della nuova linea è frutto di una forte sinergia nata e sviluppatasi negli ultimi mesi tra il Governo del Montenegro, l’Ambasciata d’Italia Italiana a Podgorica (capitale del Montenegro, ndr.) e Adria Ferries. La AF Mia cruise ferry, entrata nella flotta Adria Ferries a dicembre 2023, è il traghetto che opererà sulla rotta Ancona - Bar". La nave può ospitare più di 1.500 passeggeri e dispone di circa 200 cabine, tutte dotate di servizi completi. Tra queste, 14 suite con letto matrimoniale, di cui 12 situate al ponte superiore e completamente ristrutturate a maggio 2024: "La AF Mia _ aggiunge la nota _ è dotata di una sala poltrone e ampie aree comuni che assicurano un viaggio confortevole a tutte le tipologie di passeggeri. Sono presenti cabine appositamente pensate per viaggiare in compagnia di animali domestici, e cabine attrezzate per il trasporto di persone a mobilità ridotta. Completano l’offerta di servizi su AF Mia un duty free e un’area dedicata ai bambini. A bordo sono presenti quattro bar e due ristoranti".