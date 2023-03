Branco di cinghiali a spasso per Ancona. La gente li filma da casa

Ancona, 28 marzo 2023 – Cinghiali nel rione Adriatico: si aggirano davanti ai portoni delle case. È successo nella notte di due giorni fa, in via Circonvallazione, a due passi da borgo Rodi, dove – nelle settimane scorse – di avvistamenti di ungulati se ne è parlato e scritto tanto. Il branco potrebbe essere lo stesso, ma su questo non v’è ancora conferma.

Certo è che gli incontri ravvicinati dei residenti con questi animali sono sempre più frequenti. Qualcuno, dalle finestre di casa propria, ha addirittura registrato un video. I cinghiali potrebbero spostarsi tra il Pincio, il parco della Cittadella e la zona compresa tra l’ammiragliato della Marina e il parco di via Marini. Uno dei polmoni verdi più belli della città, frequentatissimo da giovani e famiglie, coppiette, anziani e adolescenti con cani al seguito. Dal video in questione, registrato a notte inoltrata, nel buio pesto sopra la caserma dei Carabinieri Burocchi, si vede il gruppo di cinghiali che spunta dal lato destro del marciapiede, vicino al ponte. Poi, corre verso il Pincio, dove c’è una sagoma scura con una torcia (probabilmente un residente che tenta di fotografarli). I cinghiali, evidentemente spaventati dalla presenza umana, tornano indietro.

Alcuni percorrono il centro della carreggiata, dove fortunatamente – complice l’ora tarda – non passa alcun veicolo. Altri ungulati, invece, transitano sul marciapiede.

Anche qui, grazie al cielo, nessun pedone. La sagoma scura sulle scalette del parco del Pincio si sporge per riprenderli, spingendosi fino in strada. Loro, i cinghiali, si fermano immobili davanti ai cartelli pubblicitari del marciapiede sinistro – quello che, per intenderci, costeggia il parchetto. Poi, tornano indietro: sembrano confusi. L’uomo in strada, impaurito, corre nuovamente su per le scale.

Intanto, dalla finestra, il (o la) residente filma tutto. Gli ungulati riprendono dunque il trotto davanti i portoni delle case, passando tra le vetture in sosta. Quello che sembra essere il capo branco, di taglia più grossa, avanza in solitaria. Dietro, probabilmente, i cuccioli con la madre, tutti più piccoli. Sono complessivamente cinque e superano il parco giochi per bimbi, dirigendosi verso la Cittadella. Nelle settimane scorse, alcuni cinghiali erano stati visti in via Angelini, tra Strada vecchia di Pietralacroce e la collina dell’ammiragliato. Un abitante li aveva fotografati mentre attraversavano la strada, bloccando le macchine. Giorni addietro, a Borgo Rodi, dei ragazzi li hanno seguiti in auto, tra stupore e ilarità: "Guarda, ci sono i cinghiali. Seguiamoli, ce famo du pappardelle", avevano scherzato.

Le segnalazioni ormai non si contano più, il rischio di vederli spuntare in pieno centro non è affatto remoto.