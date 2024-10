Il piano di rilancio del sindaco: "Bando per la nuova gestione. Servono forti investimenti"

Portonovo sarà oggetto di un piano di rilancio da parte dell’amministrazione comunale, che sta progettando una riconfigurazione complessiva di alcuni punti nevralgici, dal recupero dell’edificio degli Ex Mutilatini alla gestione dei parcheggi, del campeggio La Torre e degli arenili. A febbraio 2025 scadrà il contratto della Cooperativa Atlante, che gestisce vari servizi per il Comune di Ancona. Per quanto riguarda Portonovo, Atlante ha gestito il camping e gli arenili, assicurando la pulizia dei bagni, la raccolta di rifiuti e altre attività manutentive sulle varie spiagge comunali. Per questi servizi e per la gestione del campeggio, nei prossimi mesi l’amministrazione emanerà un bando, per cui, ci ha detto il sindaco Daniele Silvetti, "chiederemo robusti investimenti, ma i dettagli dovranno essere definiti con gli uffici". A proposito degli arenili, va precisato che non si tratta della gestione dei ripascimenti straordinari, che avvengono con cadenza quinquennale, l’ultimo dei quali nel 2023, per cui si apporta materiale esterno per compensare quello spostato dalle mareggiate, né delle manutenzioni ordinarie, con spostamento di materiale senza apporto esterno. Per capirci, l’estate scorsa a beneficiare delle mareggiate è stata la spiaggia libera della Torre, dove addirittura si è depositata sabbia e la cittadinanza si è opposta ai consueti spostamenti. A proposito di parcheggi, l’estate scorsa è stata sperimentata la Zac - Zona ad accesso controllato, da non confondere con la Ztl - Zona a traffico limitato. La Zac ha permesso al Comune di testare le future modalità di accesso a Portonovo, che potranno trovare una definizione più accurata e articolata nel Pums - Piano urbano della mobilità sostenibile.

Sindaco, che cosa avete in mente per i parcheggi di Portonovo?

"I parcheggi della baia, Lago grande e Torre, e quello a monte saranno affidati ad Ancona Servizi".

Quali altri progetti avete in cantiere?

"Innanzitutto, preciso che per la sistemazione di strade, bagni e parcheggi, abbiamo già investito oltre 300mila euro".

A proposito di finanziamenti, ne riceverete uno ingente dalla Regione Marche, giusto?

"Sì, per il progetto Ex Mutilatini riceveremo 3 milioni di euro dalla Regione Marche. Attiveremo un ostello con un’ampia offerta: all’interno dell’edificio ci sarà un’aula didattica per l’educazione ambientale, un punto di promozione dei prodotti locali e un presidio per i Vab, la prevenzione contro gli incendi boschivi. Nei mesi invernali sarà usato foresteria".

Valerio Cuccaroni