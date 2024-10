Il professore Luccarini al primo incontro su "Ancona nel cinema"

Primo incontro su ‘Ancona nel cinema’ questo pomeriggio (ore 17) nello Spazio Presente in via Buoncompagno, la parte bassa del Museo della Città di piazza del Papa. Protagonista sarà il professor Antonio Luccarini, il cui intervento ha come titolo ‘La città come palcoscenico’. L’iniziativa è inserita nell’ambito della mostra mostra fotografica ‘Ancona tra passato e futuro’, terza tappa di un progetto delle memoria cittadina costruito da Lions Club Ancona Host. La mostra si focalizza quest’anno sui luoghi del lavoro e del tempo libero: alcuni scatti ritraggono proprio teatri e cinema. Per rievocare il loro ruolo e la loro funzione nella storia e nello sviluppo del capoluogo è stato chiamato l’ex assessore alla cultura, tra i massimi conoscitori e interpreti delle memoria e della cultura anconetane, nonché grande esperto e appassionato cinema. Inevitabilmente si parlerà dei film che sono stati girati ad Ancona, del tutto o in parte, a cominciare dal celebre ‘Ossessione’ di Luchino Visconti. E’ diventata iconica l’immagine degli attori Elio Marcuzzo e Massimo Girotti, seduti su un muretto con alle spalle il Duomo di San Ciriaco. Tra le pellicole più famose in cui compare il capoluogo ci sono ‘I delfini’ di Francesco Maselli, ‘La ragazza con la pistola’ di Mario Monicelli, ‘La prima notte di quiete’ di Valerio Zurlini, in cui si vede Alain Delon all’interno di Villa Favorita, alla Baraccola, ‘Un’anima divisa in due’ di Silvio Soldini e naturalmente ‘La stanza del figlio’ di Nanni Moretti. Il successivo incontro, venerdì 25, avrà come tema: ‘Le stelle cinematografiche anconetane’.