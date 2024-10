Il Sentino apre le porte alla prosa: una stagione con grandi interpreti

Maddalena Crippa, Alessandro Benvenuti, Carlo Buccirosso, Maximilian Nisi, Lucia Vasini, Lorenzo Lavia e Antonello Pascale sono solo alcuni dei nomi di punta della nuova stagione del teatro del Sentino al via l’11 dicembre. Il sipario si alzerà con "Un sogno a Istanbul", opera teatrale firmata da Alberto Bassetti, tratta dal libro La cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz, per la regia di Alessio Pizzech. Protagonista un’artista di fama internazionale, vera ‘Signora del palcoscenico’: Maddalena Crippa. Con lei in scena un attore intenso, raffinato, carismatico come Maximilian Nisi, il cantante, attore e autore musicale Mario Incudine, e l’artista poliedrico Adriano Giraldi. Dal best seller di Rumiz Alberto Bassetti al centro c’è la storia d’amore di Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco, inviato a Sarajevo per un sopralluogo nell’inverno del ’97, e la misteriosa Maša Dizdarevic, "occhio tartaro e femori lunghi", austera e selvaggia, splendida e inaccessibile.

L’11 gennaio sarà la volta della divertente commedia, Falstaff a Windsor, liberamente tratta da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare. Adattamento e regia della rappresentazione sono a cura di Ugo Chiti destinatario di numerosi riconoscimenti tra cui sei David di Donatello. In scena un cast di nove eccellenti interpreti, guidati da Alessandro Benvenuti, icona della comicità intelligente, mai banale. Il 19 febbraio l’appuntamento è con "Il vedovo allegro", esilarante commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso. Un cast di alto livello, composto da Lucia Vasini, Lorenzo Lavia, Paolo Triestino e Carmen Di Marzo, sarà protagonista il 9 marzo di "Le gratitudini", piece che tocca le corde dei sentimenti, tratta da uno dei romanzi di maggiore successo della celebre scrittrice francese Delphine de Vigan.

La stagione in abbonamento si chiude il 4 aprile con Antonio Grosso, autore, regista e interprete di "Due preti di troppo", divertentissima e, al tempo stesso, toccante commedia. Una pièce che conferma il grande talento del giovane artista campano e la sua spiccata capacità di trattare temi drammatici con delicatezza, vivacità ed ironia. Accanto a Grosso, la sua "spalla", Antonello Pascale, e un cast composto da altri tre artisti di alto profilo. Il primo febbraio lo spettacolo fuori abbonamento della compagnia Umberto Orsini "Pasticceri - Io e mio fratello Roberto" con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano. Info: 377/1203522.

sa. fe.