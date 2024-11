Il teatro dialettale di "Madre Lengua" stasera all’Astra

Secondo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale amatoriale ‘Madre Lengua’ questa sera (ore 21) al Teatro Astra di Castelfidardo. In scena va la Compagnia Filarmonico Drammatica ‘Andrea Caldarelli’ di Macerata con la commedia ‘Fa quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa’, scritta da Giancarlo Verdecchia per la regia di Fabio Campetella. E’ un’opera ambientata in un imprecisato paesino della ridente campagna marchigiana, dove un anziano parroco, Don Venanzio, muore lasciando un misterioso testamento. Nella canonica, situata vicino ad un convento di suore, rimangono il sacrestano e la perpetua nipote del parroco stesso. Durante la notte, ignari del decesso, entrano all’interno della canonica due scombinati i ladri che vengono sorpresi dal sacrestano: per salvarsi si fingono l’uno il nuovo parroco e l’altro il chierichetto scatenando una serie di equivoci e situazioni divertenti. Info 0717822987.