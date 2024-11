Impianto Edison. Il Consorzio si muove

Impianto Edison per il trattamento di rifiuti pericolosi e non in via dell’Industria, incalzato dall’opposizione si muove il consorzio Zipa che non sarebbe stato interpellato nell’iter autorizzativo. "Finalmente – annunciano da JesiAmo- ringraziando per la tempestività, l’attenzione e lo scrupolo professionale dimostrati il dottor Catana, commissario Liquidatore del Consorzio Zipa, silente invece, ancora e come sempre, il Comune di Jesi, qualcosa si muove: il consorzio Zipa, accogliendo la nostra richiesta ha comunicato di aver iniziato ad approfondire quanto indicato da noi e di aver chiesto i necessari chiarimenti e la documentazione del caso alle parti. Sosteniamo il "deficit" di rispetto di regole e la violazione del Regolamento Zipa, con possibili riflessi e conseguenze sulla validità del rapporto instaurato da Edison Next Recology srl e sulla procedura attivata a seguito della richiesta di autorizzazione per la realizzazione a Jesi, in zona Zpa appunto della ‘piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi (e non pericolosi), tra cui l’amianto, e per la produzione di End of Waste’. Attenzione e fiducia. Noi non molliamo".