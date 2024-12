Imprese attive, meno 4mila nelle Marche

Fine d’anno triste per le imprese marchigiane, specie per commercio, edilizia e manifattura. Tempo di bilanci, ma per il sistema produttivo marchigiano i conti non tornano. Dalla fine di novembre 2023 le imprese in attività, secondo un report del centro studi di Cna Marche su dati Camera di commercio, Infocamere e Movimprese, sono scese da 135.735 a 131.488, con un calo di 4.247 aziende, in particolare nel commercio (-1.604), in agricoltura (-933), nel manifatturiero (-822), nelle costruzioni (-426) e nei servizi di alloggio e ristorazione (-347). Il calo delle imprese si porta dietro anche la diminuzione della richiesta di lavoratori. Secondo l’indagine Excelsior Unioncamere, le entrate previste a dicembre sono 7.380, 330 in meno rispetto al 2023 (-4,3%). Nel trimestre dicembre 2024-febbraio 2025, nelle Marche le entrate previste sono 30.720, pari allo 0,6% in meno rispetto all’anno scorso.