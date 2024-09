In bici e incappucciati irrompomo nei garage: la rabbia dei residenti

Irruzione in alcuni garage a Montignano, un gruppo di giovanissimi in bicicletta, felpa e cappuccio in testa, sono stati notati da alcuni residenti della frazione lunedì pomeriggio.

Li hanno visti passare prima davanti alle poste e poi infilarsi nell’atrio di alcuni garage sotterranei.

Un residente ha notato nel suo box la porta di un armadietto aperta: "Il fatto di essere ragazzini non gli ha impedito di sollevare la porta basculante del mio garage entrare e aprire un armadietto che è chiuso da sempre. Queste non sono ragazzate, suonare i campanelli era una ragazzata, se ti ci pescano e ti denunciano non credo sia divertente" scrive un utente.

L’accaduto è stato segnalato ai carabinieri, ma sui social è già partito il tam tam per avvisare i residenti ad alzare la guardia. Nessuna baby gang, la frazione è da sempre tranquilla, vengono segnalati, saltuariamente, bivacchi nel parco di Marzocca e atti vandalici, sempre nei confronti di attrezzature posizionate nei parchi.

In più occasioni invece la frazione è finita nel mirino dei ladri: anche una settimana fa ignoti hanno messo a segno un colpo in un appartamento di via della Resistena, ma secondo quanto riportato sul gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ quello, non sarebbe l’unico colpo messo a segno.

Come Marzocca, lo scorso inverno anche a Montignano si erano verificati alcuni furti: due i faccia a faccia con i ladri.

Ora i riflettori sono accesi sulla banda di giovanissimi che si è introdotta in alcuni garage della frazione, ma senza aver rubato nulla.

Proseguiranno da parte delle forze dell’ordine gli incontri nelle scuole, ma anche nelle frazioni per cercare di sensibilizzare la popolazione ad un comportamento adeguato e al rispetto del bene pubblico.