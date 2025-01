In gara nei 200 metri due azzurri. Occhio ai campioni marchigiani

L’ultimo fine settimana natalizio porta le prime gare stagionali nell’impianto dorico del PalaCasali. Nuovo anno, ma la tradizione non cambia, con ben tre mesi intensi di gare nel vecchio PalaIndoor. In questo weekend è scattata la nuova stagione dell’atletica ad Ancona. È già tempo di scendere in pista con il primo meeting dell’anno, nel giorno dell’Epifania, per dare il via al 2025 e in attesa di accogliere le principali rassegne tricolori a febbraio.

Dopo le sfide dei campionati Aics, in programma ieri e oggi, c’è subito un doppio appuntamento nella giornata di domani: otto gare al mattino e altrettante nel pomeriggio. Tra i nomi principali, quelli di due azzurri nei 200 metri in programma alle ore 11.45 per il primo test stagionale del quattrocentista Edoardo Scotti (Carabinieri), argento agli Europei di Roma con 4x400 maschile e 4x400 mista, e di Diego Pettorossi (Atl. Libertas Unicusano Livorno).

In chiave marchigiana da seguire nell’alto Elena Marchionni (Collection Atl. Sambenedettese), argento tricolore nella categoria under 18 dove è il momento dell’esordio per due campionesse italiane cadette della scorsa stagione: la triplista Franca Shanon Dongmo (Sef Stamura Ancona) e la lanciatrice Beatrice Stagnaro (Atl. Avis Macerata), vincitrice del titolo nel disco, impegnata stavolta nel peso.

Domani mattina si inizierà nel Meeting della Befana alle 9.30 con 60 ostacoli e 200 metri, lungo e peso maschili, alto e triplo femminili. Poi nuova tornata di gare alle 15 con 400 e 1500 metri, alto e triplo uomini, lungo e peso donne. Da qui riparte la caccia al minimo per i Campionati italiani: il clou con gli Assoluti di Ancona (22-23 febbraio), preceduti da juniores-promesse (1-2) e allievi (8-9), poi i master (27-28 febbraio, 1-2 marzo), quest’ultimi tra il PalaCasali e l’adiacente campo Italico Conti.

Anche quest’anno la diretta video streaming inizierà dal secondo weekend di gare, sabato 11 e domenica 12 gennaio, mentre nel primo fine settimana sarà comunque possibile consultare i risultati sul sito federale, come di consueto. Ma non ci saranno solo i campionati italiani (quattro tra febbraio e marzo) a tenere compagnia agli appassionati di atletica nelle prossime settimane.

Solo a gennaio sono una dozzina i meeting in programma, con migliaia di atleti provenienti da ogni regione. Tutti i fine settimana di gennaio avranno in programma tre meeting (uno il sabato e due la domenica) oltre alla riunione infrasettimanale di mercoledì 22. Spicca in particolare il Memorial Alessio Giovannini di sabato 18 gennaio, meeting internazionale da quest’anno inserito nel circuito mondiale World Indoor Tour.

E poi, oltre alle settimane dedicate ai tricolori, a marzo protagonisti i cadetti (under 16) con il tradizionale "Ai confini delle Marche - Trofeo Sportissimo", incontro interregionale che si svolgerà il 9 marzo, e la Coppa Sportissimo del 16 febbraio che vedrà impegnati anche i ragazzi (under 14). Confermati i weekend dei Campionati italiani paralimpici Fispes (15-16 marzo) e Fisdir (22-23 marzo).