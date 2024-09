In trasferta da Foggia per rubare le auto: due giovani ladri cacciati per 4 anni

Ladri di auto, il questore di Ancona firma due fogli di via obbligatori dal capoluogo dorico per due foggiani di 20 e 21 anni. Entrambi si sono resi responsabili di diversi colpi di vetture in tutta Italia e anche a Castelfidardo. La settimana scorsa i carabinieri della Compagnia di Osimo li avevano arrestati per furto aggravato in concorso (c’era stata l’applicazione di una misura cautelare), smontavano le centraline per rubare le automobili. I due foggiani hanno precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione oltre a continue frequentazioni con pregiudicati. Visto il loro modo di operare, arrivavano nelle Marche solo per rubare e poi tornarsene a casa con le auto sottratte, sono stati considerati socialmente pericolosi e visti i loro precedenti anche probabili autori di futuri furti. Il questore ha deciso così di emettere i due provvedimenti di foglio di via e non potranno tornare nel territorio comunale fino al 2028, per quattro anni. "Solo grazie al monitoraggio costante degli episodi criminosi commessi in città e in provincia – dice il questore Cesare Capocasa (nella foto) – - e grazie alla collaborazione con tutte le forze dell’ordine è possibile agire in un’ottica di prevenzione e dissuasione dalla commissione di ulteriori reati".