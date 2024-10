Inaugurati nuovi spazi e laboratori

L’Its Fabriano Academy ha inaugurato nuovi spazi e laboratori alla presenza della autorità e di esponenti del mondo politico e di quello industriale. Uno dei momenti più toccanti l’intitolazione dell’auditorium all’ingegner Francesco Merloni, figura fondamentale per l’Its Fabriano. L’ingegner Merloni, uno dei principali sostenitori del progetto, si era speso personalmente per la crescita dell’Its locale. Alla cerimonia erano presenti la signora Cecilia Merloni e il nipote Valerio Ceccarelli, che hanno ricevuto una targa commemorativa dal presidente dell’ITS Fabriano Academy Roberto Girolamini. Presenti anche Giorgio Moretti di Confindustria Ancona, l’assessore regionale Chiara Biondi e il sindaco Daniela Ghergo. Un ricordo speciale dell’ing. Merloni è stato portato da Gianmario Spacca che ha sottolineato "l’instancabile impegno dell’Ingegnere a favore dell’Its". A concludere la giornata, una tavola rotonda in cui Federica Capriotti, ideatrice del Campus di Confindustria, ha raccontato come questa iniziativa abbia avvicinato gli studenti al mondo industriale e all’Its. Gabriele Comodi, vice sindaco di Fabriano e professore presso la Politecnica delle Marche, ha sottolineato l’importanza di "stimolare i giovani, aiutandoli a scoprire le loro capacità".