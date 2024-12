Incendio al Forte Altavilla, bravata o piromane?

Prima è stata vista una scia di fumo nero e dopo pochi secondi sono divampate le fiamme. Incendio ieri mattina al parco del Forte Altavilla, a Pietralacroce. Ad accorgersi del fuoco, attorno alle 11, sono stati due dipendenti comunali, di passaggio, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Un mezzo dei pompieri ha raggiunto il parco individuando il punto interessato. Le fiamme hanno avvolto 200 metri quadrati di cespugli, perlopiù rovi secchi, su un versante scosceso, dopo la staccionata e vicino al campetto da calcio, il lato che dà su via Pietralacroce.

Dietro l’incendio c’è sicuramente la mano dell’uomo ma andrà accertato se si sia trattato della bravata di qualcuno, di un dispetto perché i rovi non venivano tagliati da tempo o se le fiamme siano scaturite dal lancio di qualche petardo. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri forestali che ora procedono con l’indagine. Questa mattina verrà fatto un sopralluogo più dettagliato. Le fiamme sono state spente rapidamente, non ci sarebbe stato pericolo per il parco il cui terreno era ancora umido per le piogge e il maltempo dei giorni scorsi. Il Forte non ha telecamere che con le registrazioni sarebbero state utili.