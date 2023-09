Incidente choc in A14 ad Ancona: Tir si ribalta e schiaccia un’auto

Ancona, 2 settembre 2023 – Un Tir si ribalta in autostrada, nel tratto vicino al casello di Ancona Nord, e travolge un’auto Jeep (video) che stava passando: quattro feriti.

Tir si ribalta in A14 e schiaccia un'auto: quattro feriti

E’ l’incidente choc avvenuto questa mattina intorno alle 5 sulle corsie dell’A14 in direzione sud. Per estrarre i feriti dal Suv, è stato necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a tagliare le lamiere dell’auto e a estrarre gli occupanti che sono poi stati affidati alle cure dei sanitari del 118. I feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per gli accertamenti medici.

Sul posto la Polizia Autostradale e il personale della Società Autostrade: essendo sabato, giorno di movimento da vacanzieri, si sono formate lunghe code. I disagi in direzione sud sono proseguiti fino a tarda mattina.