Incidente Falconara, donna investita e uccisa sulla Flaminia: il pirata della strada si è costituito

Ancona, 7 dicembre 2023 – Una donna è stata investita e uccisa sulla via Flaminia da un mezzo in transito, nei pressi di Rocca Priora a Falconara Marittima (Ancona). Il ritrovamento del corpo, martoriato dalle lesioni riportate, è avvenuto stamattina verso le 8 da una residente, volontaria del 118, che ha notato macchie di sangue sulla strada mentre era alla fermata per prendere l'autobus; la signora ha visto poi un cappellino e quello che sembrava un mucchio di vestiti, a qualche decina di metri dalla fermata, direzione Falconara; si trattava invece del cadavere della donna, a terra, quasi attaccato al guardrail sulla Flaminia.

La donna uccisa non aveva documenti con sé e sono in corso indagini per identificarla. L’investitore, invece, si è costituito in caserma ad Ancona dopo essere fuggito: a quanto pare, infatti, il mezzo investitore si sarebbe allontanato senza prestare soccorso alla vittima.

La Procura di Ancona aprirà un fascicolo e probabilmente disporrà l'autopsia.