Innovazioni nel legno e nuovi materiali

Sostenibilità e innovazione nel mondo del legno, degli arredamenti e dell’edilizia. Sono i contenuti del convegno organizzato, giovedì all’auditorium Fallaci, da Lm Legnami Michelangeli di Falconara, in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Ancona. Nel corso dell’evento sono stati presentati alcuni nuovi materiali, che guardano alla sostenibilità ambientale. Tra questi l’Accoya, illustrato da Riccardo Lucidi di Imola Legno: l’unico legno garantito 50 anni, nato per renderlo più stabile e duraturo a contatto con l’acqua. E ancora i pannelli per il design e l’arredamento d’interni, descritti da Andrea Magnanini, titolare di Itp Panels. Per arrivare a Mariaelena Alessandrini di Metalinea, che ha presentato la canapa per l’edilizia e per favorire il benessere abitativo, e Andrea Fraboni di Bizzarri, Gruppo Florian, con la linea di pavimenti in legno cento per cento naturale. L’iniziativa ha rappresentato un bel momento di confronto tra architetti e esperti del settore, che hanno potuto toccare con mano e conoscere le novità per costruire insieme un futuro innovativo, ecologico e sostenibile.