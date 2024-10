"Intesa con la Provincia, attendiamo le chiavi"

Ancora non sciolto il nodo delle palestre della Provincia in uso agli istituti Cuppari e Marconi Pieralisi. "Il Comune – spiega l’assessore Samuele Animali - ha firmato la convenzione con la Provincia ed è in attesa delle chiavi delle palestre per assegnarle alle società sportive. Il Comune di Jesi ha deliberato e si assumerà l’onere degli adempimenti che Provincia e Istituzioni scolastiche non vogliono o ritengono di non poter fare. E’ necessaria però ora la consegna ’formale’ delle chiavi. Ho chiesto di avere delle date certe". Le società sportive sono in pressing visto che siamo già a ottobre inoltrato. Un’apertura arriva poi dal Comune sulla palestra Carbonari (appena ristrutturata) dopo le proteste dell’Asd skating club che lamentava lo ‘sfratto’ per via del parquet nuovo. "Riaprirà lunedì la Carbonari – spiega Animali - con un orario provvisorio ricalcato su quello dello scorso anno. Ci sono state delle riunioni nei giorni scorsi. La proposta condivisa ieri l’altro era di svolgere alla Carbonari attività di avviamento al pattinaggio con i bambini. Questo per aver tempo di dirimere le questioni tecniche insorte circa l’usura eccedente. Nessuno è stato sfrattato".