Intesa finanzia: "Teamgroove"

Si chiama Teamgroove ed è la startup marchigiana che quattro anni fa ha sviluppato un’innovativa piattaforma di project management digitale per la gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro. Ora continua a crescere grazie ad Intesa Sanpaolo, che ha investito mezzo milione di euro con la possibilità di entrare nel capitale sociale dell’azienda. Il finanziamento che avrà una durata di 7 anni, sarà "finalizzato dalla Teamgroove a nuove assunzioni, ricerca e sviluppo con particolare attenzione all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, brand awareness, campagne di eventi, creazione di nuove partnership e apertura di nuovi canali di vendita" spiegano da Intesa. La start up è nata con la missione di "innovare i modelli organizzativi aziendali per la gestione dei progetti e dei team, supportandoli con tecnologia avanzata: una piattaforma digitale collaborativa basata su Intelligenza Artificiale che pone le persone al centro, con l’obiettivo di ottimizzare il risultato e mettere ogni individuo nelle migliori condizioni per raggiungere il successo" come spiega Marco Gialletti, Ceo & Founder Teamgroove.