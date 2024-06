Jesi, aveva il foglio di via e si nascondeva agli Orti Pace: 29enn denunciato

Jesi (Ancona), 4 giugno 2024 - Nel corso dei servizi di controllo del territorio, ulteriormente intensificati, i carabinieri della compagnia di Jesi hanno denunciato in stato di libertà due persone e ne hanno segnalato una per detenzione di sostante stupefacenti per uso personale. In particolare, nel corso della serata di ieri, i militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 29enne, straniero, in atto sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Jesi. Lo stesso, proprio per eludere il controllo, aveva tentato di nascondersi nell’area dei giardini degli Orti Pace dov’è stato però raggiunto. Per lui è scattata la denuncia per la violazione delle prescrizioni impostegli all’atto della sottoposizione alla citata misura di prevenzione. Gli stessi militari hanno anche denunciato un 54enne per guida sotto l’influenza dell’alcol: all’atto del controllo, avvenuto a Jesi domenica notte è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l e segnalato al prefetto di Ancona un 18enne, straniero, al quale è stata sequestrata una dose di hashish, detenuta per uso personale.