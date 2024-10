Jesi, con il braccialetto elettronico prova ad avvicinare la ex alla sagra: denunciato

Jesi (Ancona), 25 ottobre 2024 - Con il divieto di avvicinamento alla ex e il braccialetto elettronico indosso cerca comunque di andare da lei e parlarle per ‘rappacificarsi’ 34enne jesino denunciato dai poliziotti per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. E’ avvenuto ieri, al termine dell’attività investigativa, partita a metà agosto con la ricezione da parte del commissariato di Jesi della querela da parte della vittima. Dopo una convivenza iniziata nel settembre 2023 con un ragazzo, la donna decideva di troncare la relazione per le condotte aggressive dell’uomo sfociate in due distinte occasioni, a novembre dello scorso anno e ad agosto 2024, in insulti e percosse, che le hanno lasciato evidenti lividi. Il giovane dopo essere stato lasciato, tempestava di messaggi e chiamate sull’utenza fissa del posto di lavoro, causando molestie a lei ed ai colleghi. Dall’analisi del contenuto dei messaggi, si evinceva chiaramente come il giovane non avesse accettato serenamente la fine della relazione sentimentale e chiedesse insistentemente alla sua ex di ritornare insieme. A seguito dell’informativa di reato il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha adottato la misura cautelare del divieto avvicinamento alla persona offesa, con la prescrizione di permanere ad una distanza di almeno 500 metri e il divieto assoluto di comunicazione con la stessa, nonché con l’applicazione del braccialetto elettronico avvenuta a fine settembre. Ma dopo pochi giorni il 3 ottobre, mentre la donna si trovava a Cupramontana in occasione della sagra dell’uva, ha ricevuto una telefonata da parte della sala operativa della polizia di Stato che aveva ricevuto il segnale di allarme del braccialetto, segnale chiaro della presenza nei dintorni del suo ex. La donna si è allontanata ma il segnale di allarme scattava nuovamente e mentre si trovava in corrispondenza di uno stand con gli amici, ha visto arrivare il suo ex convivente che tentava di approcciarsi alla ragazza. Lei si allontanava repentinamente, senza dargli la possibilità di profferire parola. Inoltre, nel profilo social instagram, la donna ha ricevuto un messaggio dell’uomo che le chiedeva di porre fine a questa freddezza di rapporti perché a suo dire aveva ritrovato se stesso. Gli accertamenti investigativi espletati, hanno riscontrato l’effettiva violazione della misura cautelare cui il giovane era sottoposto. Pertanto, convocato in commissariato l’uomo è stato denunciato per violazione del divieto di avvicinamento.