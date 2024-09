Jesi, furti di portafogli nei supermercati: preso un 30enne incastrato dai video

Jesi (Ancona),26 settembre 2024 - Furti di portafogli nei supermercati: i carabinieri della stazione di Jesi hanno denunciato in stato di libertà un 30enne, di nazionalità straniera, per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Gli episodi risalgono allo scorso 13 luglio. Il copione sempre lo stesso: le vittime, tre donne, erano state avvicinate tra le fila degli scaffali e derubate del portafogli, operazione, quest’ultima, compiuta con particolare abilità. In due casi, il bancomat custodito nel portafogli era stato indebitamente utilizzato per effettuare prelievi di somme ammontanti rispettivamente ad 850 e 600 euro. L’attenta analisi delle immagini riprese dai relativi sistemi di videosorveglianza ha consentito di individuare il 30enne quale autore di uno di tali furti e di entrambi i prelievi fraudolenti. Ciò che emerge, quindi, è che l’uomo sia comunque coinvolto in ciascuna vicenda, seppur con differenti ruoli.