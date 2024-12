Jesi, gira con auto sequestrata, senza patente nè assicurazione: multato per 10mila euro

Jesi (Ancona), 12 dicembre 2024 – Jesino sanzionato per 10 mila euro complessive stamattina dalla polizia locale che ha accertato nei suoi confronti un’infinità di infrazioni al Codice della strada. L’uomo, 56enne jesino, era alla guida di una Citroen Berlingo nel quartiere Prato quando è stato intercettato dalla pattuglia di controllo stradale della polizia locale che, facendo uso sistematico di strumentazione tecnologica direttamente a bordo del veicolo di istituto, verifica in tempo reale le targhe dei veicoli e segnala se risultano sprovvisti di quanto previsto dalle norme. Al controllo è risultato che l’uomo aveva la patente revocata, che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro, a fermo fiscale, sprovvisto di assicurazione e che era reiterata la mancata revisione. Il mezzo è stato ovviamente confiscato e all’uomo sono state contestate tutte le violazioni accertate, ritrovandosi così una multa complessiva di circa 10 mila euro. Il contrasto alle violazioni più gravi del Codice della strada - e cioè quelle che creano pericoli per sé e per gli altri - resta un obiettivo preciso del comando di polizia locale che negli ultimi tempi si è dotato di tutti i più sofisticati dispositivi che, incrociando dati della Motorizzazione o del portale delle assicurazioni, permettono accertamenti in tempo reale su numerosi veicoli in circolazione.