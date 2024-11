Jesi, la mensa scolastica perde due posizioni ma si conferma al nono posto

Jesi (Ancona), 11 novembre 2024 - Jesi si conferma per il nono anno consecutivo tra le migliori mense scolastiche italiane, ottenendo il sesto posto nella classifica redatta da Foodinsider, l’Osservatorio istituito per promuovere e rendere visibili quei modelli di mensa che non hanno l’obiettivo di saziare, ma di nutrire, educare, creare sviluppo economico e sociale. Rispetto allo scorso anno, il servizio mensa della nostra città, gestito da JesiServizi, scende sì di due posizioni tra i 60 centri monitorati in tutta la penisola, ma cresce nel rating da 181 punti a 200 punti. “Abbiamo ceduto qualcosa rispetto ai criteri seguiti dall’Osservatorio per favorire l’appetibilità di alunni e alunne - ha sottolineato Gianluigi Paoletti, amministratore unico di Jesiservizi -; ad esempio abbiamo tolto lo sgombro che, pur avendo qualità nutrizionali notevoli, sotto il profilo organolettico non risultava loro particolarmente gradito per il sapore forte che lo caratterizza. E questo nel computo complessivo del punteggio ha pesato, perché il merluzzo che lo ha sostituito, altro pesce di grandi qualità nutrizionali, ha un valore minore nel punteggio. Ad ogni buon conto - ha rimarcato Paoletti - la proposta jesina si è ancora una volta distinta per l’impegno volto a preservare intatta sia l’alta qualità dei cibi che il mantenimento del livello di eccellenza raggiunto dal servizio”. “La produzione giornaliera – spiegano dal Comune - si attesta sui 1.500-1.600 pasti rispetto ai quali JesiServizi, insieme alla commissione mensa, ha inteso valorizzare non solo l’aspetto nutrizionale, ma anche quello educativo di una sana alimentazione. Una educazione che trova fondamento anche nella scelta di avvalersi di prodotti biologici, Dop locali, accompagnata da progetti educativi che stimolino la curiosità e l’attenzione degli alunni e delle alunne verso cibi sani e nutrienti. La strategia è stata quindi completata con un’app dedicata ai genitori che, attraverso contenuti multimediali, permette la consultazione dei menù, fornisce consigli di educazione alimentare, sostenibilità ambientale e giochi educativi”.