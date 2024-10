Jesi, pugno contro specchietto dell'auto in sosta: beccato e denunciato minorenne

Jesi (Ancona), 1 ottobre 2024 - Nella giornata di ieri, dopo articolata attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato a piede libero un giovane jesino per danneggiamento aggravato. Era il 10 settembre quando alle 22,50 è arrivata sul numero unico di emergenza 112 la telefonata di un uomo che riferiva della presenza di un gruppo sospetto di giovani che aveva danneggiato alcune auto in sosta, tra cui quella della moglie. All’arrivo degli agenti, l’uomo che aveva dato l’allarme, jesino 54enne ha spiegato agli agenti che mentre si trovava in casa, aveva sentito un forte rumore provenire dalla strada. Affacciatosi dal balcone, si era accorto di un gruppetto di giovani che correva tra le auto in sosta. Così aveva deciso di andare a verificare di persona e notato che la macchina della moglie, una Citroen Saxo, era stata danneggiata: in particolare aveva il vetro dello specchietto laterale sinistro infranto. I poliziotti, sulla base dei dati raccolti, si sono messi subito alla ricerca dei potenziali autori individuando un gruppo di sette ragazzi in via Saveri. Uno di tali giovani ha privato da subito di sottrarsi al controllo di polizia ma è stato raggiunto dagli operatori in via Pellegrini e identificato quale minore, come del resto anche gli altri. Il giovane che aveva tentato la fuga, aveva la mano destra insanguinata a causa di una ferita da taglio tra il mignolo e l’anulare. Agli agenti ha detto di essere caduto accidentalmente. Gli agenti hanno richiesto l’intervento dei sanitari per prestare le cure del caso. Gli altri giovani, sentiti sulla la presenza in quella via ed a quell’ora, hanno riferito d’essersi incontrati al centro commerciale e da lì si stavano recando in una pasticceria. Gli accertamenti investigativi espletati, hanno consentito di raccogliere elementi indiziari a carico del primo giovane: la ferita riportata infatti era compatibile con i fatti accaduti, verosimilmente originata dall’aver sferrato un pugno contro il vetro dello specchietto frantumandolo. Inoltre, alla vista degli agenti l’unico che tentava la fuga era proprio quel giovane, consapevole d’essere l’autore del danneggiamento. Acquisita dagli agenti anche la scheda del pronto soccorso dove si attestava il tipo di ferita riscontrata ieri, il giovane, è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato dai futili motivi e dall’esposizione a pubblica fede del veicolo. I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni