Jesi, ruba la carta di credito della compagna e preleva 460 euro: denunciato

Jesi (Ancona), 1 giugno 2024 - Ruba la carta di credito della compagna ed effettua prelievi non autorizzati: denunciato pesarese 35enne. Il 14 maggio sorso la vittima, una jesina di 30 anni, si è rivolta al commissariato jesino per sporgere querela contro ignoti per alcuni prelievi effettuati con la sua carta di credito per complessivi 460 euro. I prelievi risultavano effettuati il 7 e il 10 maggio in un Atm Unicredit. La donna sosteneva di non aver comunicato a terzi il proprio pin né di aver perso il possesso della carta. Un giallo che gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno presto sciolto: acquisite immediatamente le immagini dell’impianto di videosorveglianza i poliziotti hanno constatato con chiarezza come l’autore del prelievo fosse un uomo, giunto a bordo della propria autovettura. Grazie agli accertamenti in banca dati, i poliziotti hanno riscontrato che il mezzo era stranamente intestato alla stessa querelante pertanto, era verosimile che i prelievi fossero stati fatti da un familiare che aveva in uso il mezzo. I sospetti sono divenuti presto certezza: le indagini hanno confermato oltre ogni ragionevole dubbio, che l’uomo giunto in auto a prelevare i soldi altri non era che il convivente della donna, pienamente a conoscenza della querela sporta dalla stessa nei giorni pregressi ma che si era ben guardato dal riferire la verità mosso dal profitto che voleva conseguire. Convocato in commissariato, l’uomo è stato denunciato a piede libero per utilizzo indebito di carta di credito.