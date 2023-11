Jesi, taxista abusivo opera con licenza di un altro Comune: beccato e multato

Jesi (Ancona), 6 novembre 2023 - Segnalato tassista che operava fuori dal suo Comune: i pliziotti lo beccano in flagrante e lo sanzionano. “Dando seguito ad alcune segnalazioni arrivate al comando e con successivi approfonditi controlli in abiti civili – spiegano dall’amministrazione comunale - gli agenti dell’Unità tutela del consumatore della polizia locale hanno sanzionato un tassista che operava a Jesi, benché avesse una licenza rilasciata da altro Comune. L’uomo è stato fermato nel parcheggio della stazione ferroviaria, dove aveva appena lasciato una cliente che aveva accompagnato dall’ospedale Caro Urbani: una corsa, questa, compiuta in modo illegittimo. È infatti espressamente previsto che ogni tassista debba obbligatoriamente iniziare la corsa nel territorio del Comune che ha rilasciato la relativa licenza”. La violazione è stata punita con una sanzione amministrativa di 86 euro e con segnalazione al Comune che ha rilasciato la licenza per la valutazione dell’eventuale sospensione del titolo.