"JesiEstate" arriva anche nella periferia

Cinema sotto le stelle, teatro, concerti jazz, performance e monologhi non solo in centro. Presentato il cartellone JesiEstate al via proprio in questi giorni. "Tante iniziative, piccole, medie e grandi anche in spazi nuovi – annuncia l’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli acanto agli organizzatori -. Tra le novità anche le aperture straordinarie del lunedì mattina dalle 10 alle 13 per tutto luglio ed agosto dei musei civici e della biblioteca planettiana".

Il cinema sotto le stelle sarà all’Arena Avis in via Gallodoro, con dieci film dal 26 giugno e poi per tutti i mercoledì di luglio e agosto a cura di Res Humanae che porterà anche il teatro, in vernacolo e non, con un cartellone che sarà reso noto più avanti.

Fra le prime iniziative venerdì prossimo la festa della Musica con il concerto dell’aurora alle 6 di mattina a Santa Maria del Piano e quello della banda musicale Pergolesi in Piazza Federico II (ore 21,30). Il 22 e 23 (ore 18 e 9,30) gli appuntamenti musicali alla chiesa di San Giovanni Battista a cura dell’associazione "Rosasolis", il 22 alle 21 "Corinsieme" a San Nicolò con la Corale Santa Lucia e il Coro Polifonico di Ciampino.

Poi spazio al jazzy fest per la direzione di Andrea Molinari in piazza Pergolesi dal 4 al 6 luglio. Il 5 Stefano Coppari e Camilla Battaglia proporranno composizioni inedite che poi saranno registrate e distribuite. Prima, dal 25 giugno andrà in scena "Read and play" tra musica e letteratura. "Per coinvolgere ricordando e raccontando storie meno note o poco raccontate – spiega Davide Morresi –. Inizieremo con Kurt Cobain il 25 giugno, il 15 luglio con Alessandro Baronciani e il fumetto prima dell’era del web il 15 luglio, Amy Winehouse il 22 luglio e Bob Marley il 23".

In scena anche la poesia con il festival "La punta della lingua" il 22 e 23 giugno con i versi di CTom Waits e il "poetry slam". Il narratore Max Cimatti porterà con Jesinfabula le sue storie fuori dal entro storico: nei quartieri.

A Minonna domani, in piazza Malpighi, il 18 luglio, in piazza Allende il 1 agosto e in una quarta sede da definire il 27. E poi i grandi concerti del Festival Pergolesi Spontini, Pikkanapa a fine agosto, i pic-nic teatrali a cura del teatro Giovani e il Ludobus in giro per la città. Il cartellone integrale, realizzato con uno stanziamento al bilancio comunale di 31mila euro, sarà pubblicato nelle prossime ore sul sito web del Comune.