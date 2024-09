Jesina, solo un’illusione. Il Vismara prende il pari

NA

NA: Gasparroni, Scoccimarro (25’ st Borocci), Zandri, Nacciarriti (31’ st Di Gennaro), Zagaglia, Lapi, F. Massei (25’ st Owona), A.Massei, Tittarelli, Paradisi, Russo (1’ st. Cordella). All. Igor Giorgini

VISMARA: Melchiorri, Oliva (37’ st Nicolini) Beninati, Morani, Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli (33’ st Carnaroli), Letizi, Montanari (46’ st Capomaggi), Gaudenzi (25’ st Pistola), Renzi. All. Pierangelo Fulgini

Arbitro: Cesca (Mc)

Reti: 26’ st Tittarelli, 35’ st Morani

Note: 150 spettatori. Angoli: 3 a 6. Ammoniti: Scoccimarro, Letizi, Montanari, Oliva, Morani, Tittarelli.

Niente di fatto e pareggio salomonico nel tic toc al limite del lezioso che si vede sul campo tra Jesina e Vismara. Primo tempo da sbadigli, unico lampo la rasoiata dai 16 metri di Nacciarriti all’11’ deviata in angolo da Melchiorri.

Più convinta la Jesina di inizio ripresa, le avvisaglie del gol al 14’: Tittarelli in scivolata manca la deviazione vincente a un metro dalla porta.

Si rifarà 10’ più tardi l’attaccante leoncello con la perentoria inzuccata che non lascia scampo all’estremo difensore pesarese. Quando tutto sembra apparecchiato per il terzo successo consecutivo arriva la doccia fredda. E’ il 35’: calcio d’angolo, evitabile, provocato dalla difesa di casa Morani sgancia il destro dal limite dell’area fortuita deviazione di un difensore traiettoria imparabile per Gasparroni.

Nel concitato finale c’è anche il tempo per l’infortunio ad Oliva e ultima chance per la Jesina con Tittarelli che appoggia in gol a botta sicura il disperato salvataggio sulla linea di un difensore vanifica tutto.

Finisce 1 a 1 e tutto sommato è giusto cosi.

g. a.