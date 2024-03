La cerimonia in Regione. Premiate 16 aziende eccellenti: "Siete simboli della nostra terra"

Eccellenze marchigiane, sedici le imprese del territorio premiate: sette quelle di Ancona. Cerimonia ieri, dalle 11.30, a Palazzo delle Marche, in piazza Cavour. Fra i sedici imprenditori da tutta la regione, c’erano anche Federico Crognaletti delle Autolinee Crognaletti ed Emiliano Baldi (Baldi Carni), Massimiliano Mattoli della Mattoli srl, tutte e tre di Jesi, ma anche Eleonora Brocanelli (della Brocanelli srl di Serra de’ Conti), Mara Cesauri della Marester Style di Sassoferrato, Giuseppe Casali della Pigini group di Loreto e Carlo Garofoli, della Casa vinicola Garofoli di Loreto. "Dedichiamo questo encomio alla nostra grande famiglia e alla nostra regione", ha detto Caterina Garofoli, mentre zio Carlo sedeva al tavolo istituzionale. "L’orgoglio è molto per una famiglia che da cinque generazioni produce vini in questa terra portando i suoi prodotti in Italia e nel mondo", ha riflettuto Gianluca, che porta avanti una tradizione nata nel 1901. Assente il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini. Per lui, c’era il vicepresidente, Gianluca Pasqui: "Siete persone abituate a tradurre idee in fatti concreti. Ho sempre amato il mondo che rappresentate che coniuga capacità artigianali e innovazione", ha detto. I consiglieri Carlo Ciccioli e Renzo Marinelli hanno invece commentato l’importanza delle piccole e medie imprese del territorio, che redistribuiscono la ricchezza a livello regionale: "Siamo una regione piccola, a livello di popolazione, se ci paragoniamo a Lazio e Toscana – l’intervento di Ciccioli – ma contiamo abbastanza. I marchigiani nel mondo sono ad altissimi livelli". "Voi imprenditori siete testimoni di gusto, bellezza e innovazione", il ringraziamento dell’assessore Filippo Saltamartini che ha invece portato i saluti del governatore, Francesco Acquaroli.

Nicolò Moricci