La certezza è Fucili. Sotto con il mercato

Il Fossombrone calcio riparte dunque da Michele Fucili. Mattone su mattone il mister forsempronese ha saputo costruire in questi nove anni alla guida della squadra qualcosa di importante, vedi la conquista della serie D e il suo mantenimento e chiaramente quando arrivano i risultati e dietro c’è anche un progetto serio come quello costruito dai dirigenti biancoblu non può non esserci continuità e condivisione. "Dopo aver conquistato la serie D e averla mantenuta – dice Fucili- sia da parte della società che da parte mia c’è la motivazione nel volerla mantenere cercando di ripartire il più possibile da questo gruppo". "Valuteremo- continua l’allenatore del club metaurense- le esigenze dei ragazzi e poi decideremo dove intervenire per farci trovare pronti a disputare un campionato che vista la riduzione di un fuoriquota e le squadre che ci saranno sarà un torneo difficilissimo ma allo stesso tempo entusiasmante nel disputarlo. Per Fossombrone tutta deve essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione potersi misurare con realtà come San Benedetto, l’Aquila, Teramo, Senigallia solo per citarne alcune. La società è al lavoro per migliorare sotto tutti i punti di vista e infatti a breve inizieranno anche i lavori per migliorare il campo sintetico di allenamento e i direttori Meschini e Danzi con i colloqui con i giocatori". Di certo si punterà sul mantenimento di gran parte della rosa e presumibilmente almeno con un rinforzo importante per reparto, a questo proposito in primis si guarderà al mercato per un portiere che possa sostituire Gianluca Marcantognini, sceso per problemi di lavori di categoria (si è accasato alla Fermignanese in Promozione). Voci di mercato ben verificate dicono che ci sia l’interessamento per Federico Gagliardini (cl 1994) che nella stagione appena finita ha difeso la porta della Maceratese. Un portiere d’esperienza che ha militato in piazze calcisticamente importanti come Tolentino, Nereto, Messina Siracusa e nella stagione 2013-14 anche nella Juventus U19. Non prende corpo invece la voce che arriva dalla Romagna che vuole l’interessamento del Fossombrone per Andrea Bianchini, portiere classe 1999 ex Tropical Coriano (Eccellenza romagnola), Virtus Verona e Vis Pesaro e Forlì. Intanto mentre i direttori Marco Meschini e Pietro D’Anzi sono al lavoro la società del Fossombrone calcio informa che nell’week end del 7,8 e 9 giugno si terrà la seconda edizione di ‘FeStadio".

Amedeo Pisciolini