"La Cina prima del comunismo" in danza

Grande evento internazionale oggi, domani e giovedì (ore 20) al Teatro delle Muse di Ancona. E’ lo spettacolo di danza di ‘Shen Yun - La Cina prima del comunismo’, che rievoca la memoria di un mondo antico più compassionevole. Come si legge nella presentazione si tratta di "una splendida espressione di bontà, saggezza e fede. Le sue leggende senza tempo celebrano il valore e le virtù tradizionali. Per il mondo di oggi, è un messaggio di speranza".

La Shen Yun Performing Arts invita il pubblico a "scoprire una terra magica dove imperatori, generali e filosofi cercano l’armonia con la Via dell’Universo, dove fanciulle celesti danzano con grazia eterea e guerrieri combattono con esplosiva fisicità".

La missione della compagnia, che ha sede a New York, è far rivivere il meglio di 5000 anni di civiltà. Come? Combinando la singolare espressività della danza classica cinese con l’arte scenica tradizionale, con un’orchestra dal vivo che unisce oriente e occidente e con scenografie innovative.

Accolto come una svolta nelle arti dello spettacolo, Shen Yun ogni anno presenta una nuova produzione e sorprende il mondo intero. Più che un semplice spettacolo, ‘Shen Yun’ è "un assaggio di un mondo e di una cultura che possono ispirarci a essere migliori. Viaggia dove il Cielo e la Terra si fondono. Questo è ciò che stavi aspettando".

E’ una forma d’arte esaltata da pubblico e critica. Il Charlotte Observer ha parlato di ‘un’esplosione di colori e suoni. La cultura cinese in piena fioritura’.

Attraverso danze e musica mozzafiato, gli artisti di Shen Yun raccontano di un tempo in cui gli esseri divini camminavano sulla terra, lasciando una cultura che ha ispirato generazioni. L’antica saggezza cinese, infusa di spiritualità e di valori buddisti e taoisti, ha dato vita a ogni cosa, dalle conoscenze mediche alla danza, all’opera, all’architettura e persino alle arti marziali. Dopo decenni di dominio comunista, tuttavia, gran parte di questa cultura ispirata dal divino è stata distrutta o dimenticata. Ogni spettacolo firmato Shen Yun consiste di circa 20 atti, che passano rapidamente da una leggenda, da una regione o da una dinastia all’altra. I temi spaziano dalla delicata eleganza delle dame di corte Tang all’eroismo sul campo di battaglia di valorosi generali, dalle opere filosofiche senza tempo di Laozi a spettacolari scene di regni magici. Alcuni pezzi toccano anche il tema della Cina di oggi, facendo luce sull’oppressione che molti subiscono per il loro credo spirituale, come la Falun Dafa.