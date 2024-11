La città nascosta. Blitz della polizia locale, sgomberati i bivacchi

La settimana scorsa il servizio notturno, ieri lo sgombero: la squadra anti-degrado della polizia locale ha portato a termine l’intervento iniziato alcuni giorni fa nel tratto pedonale tra via Curtatone e via Montebello. L’area, da tempo, è stata scelta da gruppi di senza fissa dimora come bivacco dove trascorrere la notte; una scelta che ha provocato diverse proteste da parte dei cittadini residenti in quel quartiere. Continue richieste di intervento che alla fine hanno prodotto una serie di servizi da parte delle forze dell’ordine.

La settimana scorsa il Carlino aveva documentato l’intervento dei vigili in borghese della squadra allestita dal comando della polizia locale proprio in quel sito. Oltre ai bivacchi dei senza tetto c’erano gruppi di giovani stranieri e tutti sono stati controllati. Le persone erano state avvisate che i servizi sociali del Comune avevano messo a disposizione dei posti per dormire in una struttura e che nei giorni successivi avrebbero rimosso il materiale presente. È giusto ricordare che quelle persone non hanno mai causato problemi di ordine pubblico o altro e che ogni mattina il sito veniva sistemato e pulito nell’ultimo periodo. L’area era stata allestita come un alloggio, di fortuna sì, ma ordinato.

Il materiale in questione, rimosso ieri mattina dagli agenti del comando di polizia locale, è stato portato nella sede di AnconaAmbiente alle Palombare dove resterà per qualche tempo nel caso qualcuno volesse reclamarlo. Nel frattempo l’area è stata liberata, ma il problema potrebbe presto ripresentarsi nella stessa zona rendendo necessario un altro sgombero della polizia locale.

p.cu.